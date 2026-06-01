الأمن يطارد شبكات التهريب في 6 محافظات ويطيح بمخالفين ومهربين ويضبط عجلات

وذكر بيان للجهاز، انه "في إطار جهوده المتواصلة لمكافحة التهريب وتعزيز الرقابة الكمركية، نفّذ جهاز العراقي سلسلة عمليات أمنية نوعية طالت محافظات والبصرة وكركوك ونينوى والمثنى والأنبار، أسفرت في مجملها عن ضبط عشرات العجلات وإلقاء القبض على مخالفين ومهرّبين".ففي ديالى التي سجّلت أعلى حصة من العمليات، أشار البيان الى "احباط ٣٦ محاولة تهريب والقبض على ٣٥ مخالفاً، شملت مضبوطاتهم نحاساً مخبّأً تحت سكراب الحديد ودجاجاً مجمّداً وملابس وأجهزة كهربائية وبطاريات وباركودات مزوّرة، فيما تنوّعت المخالفات بين انعدام الأوراق الثبوتية ونقل مواد ممنوعة من الاستيراد".وفي ، لفت البيان الى ان "منصة عبور الإلكترونية التابعة للجهاز أثبتت فاعليتها إذ كشفت عن تحويل أربع شاحنات عن وجهاتها الرسمية، منها محمّلة بأكثر من ١٤ ألف غازي، وأخريات تحملان نحو ٧٦٠٠ دجاجة حية مسجّلة لمحافظات أخرى".ولم تقتصر العمليات على هاتين المحافظتين، إذ ضبطت مديرية أمن شاحنة بـ١٥ طناً من الأثاث المهرّب وأخرى تحمل مادة مجهولة بـ٣٣ طناً، فيما داهمت مديريات وديالى مخازن سرية للسكائر والكحول. وفي أوقف الجهاز تجّار مشروبات كحولية في ، بينما نفّذت جولة اقتصادية في أسواق أسفرت عن ضبط سكائر مخالفة، وفق البيان.وبحسب الجهاز، "تميّزت شبكات التهريب باعتمادها أساليب متطوّرة كإخفاء البضائع في تجاويف حديدية وتغطية الكحول بالرمل وتزوير وثائق الشحن، غير أن المنظومة الأمنية المدعومة بالتنسيق القضائي المسبق ومنصات الرصد الإلكتروني تمكّنت من اختراق هذه الأساليب وتسليم جميع المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية".