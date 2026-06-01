تفاصيل جديدة عن حادث السفينة قرب أم قصر: خلل ميكانيكي ولا توجد خسائر

وقال المصدر لـ ، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن خلل ميكانيكي داخل السفينة، ولا توجد أي مؤشرات على تعرضها لاستهداف".وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على السفينة فقط"، مبيناً أن "الجهات المختصة تواصل إجراءاتها الفنية للوقوف على ملابسات الحادث بشكل كامل".وكان قد أفاد مصدر أمني، بتعرض باخرة أجنبية عملاقة لانفجار مفاجئ في المياه الإقليمية العراقية قرب ميناء .وقال المصدر لـ نيوز، إن "الباخرة الأجنبية العملاقة (MSC SARISKY V) التي ترفع علم تعرضت لانفجار مفاجئ في المياه الإقليمية العراقية قرب العوامة رقم (5)، بعد إكمال عمليات تفريغ حمولتها في ميناء أم قصر".وأضاف أن "الجهات المختصة باشرت بالتحقيق في ملابسات الحادث، فيما لم تُعرف حتى الآن أسباب الانفجار أو حجم الأضرار الناجمة عنه".