لجنة مركزية في عصائب أهل الحق لتنظيم فك الارتباط بالحشد الشعبي

وذكرت الحركة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القرار يأتي انسجاماً مع دعوة المرجعية الدينية العليا واستجابة للموقف الوطني الذي عبر عنه الإطار التنسيقي، فضلاً عن تأكيد ما أعلنه الأمين العام للحركة في عام 2017 بشأن فك الارتباط بالحشد الشعبي".وتابعت أن "اللجنة ستتولى متابعة تنفيذ هذا التوجه، برئاسة وعضوية كل من رافد صالح علي، وعبد الله شاكر كامل، وعلي حمزة ".