في بغداد.. اعتقال عصابة النشل في "باصات الكيا"

أعلنت قيادة شرطة شرطة في ، الأربعاء، عن اعتقال عصابة النشل في "باصات الكيا".

وقالت القيادة في بيان، "تمكن إجرام التابع لمديرية مكافحة إجرام من الإطاحة بعصابة متخصصة بعمليات النشل واستهداف المواطنين أثناء صعودهم إلى باصات (الكيا)".

وجاءت عملية القبض وفق البيان "بعد ورود معلومات عن أسلوب العصابة الإجرامي، حيث كان أفرادها يتعمدون إشغال الضحية عند الصعود إلى الباص، ثم عرقلته أثناء النزول لتهيئة الفرصة لأحد أفراد العصابة لتنفيذ عملية النشل وسرقة المقتنيات الشخصية".



وأضاف البيان "بعد إجراء التحريات الدقيقة وجمع المعلومات ومتابعة تحركات المتهمين، تم نصب كمين محكم أسفر عن القبض على أفراد العصابة بالجرم المشهود، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".