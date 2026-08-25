شكوك بحادثة انتحار فتاة داخل منزلها في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "فتاة تولد 2011 أقدمت على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسها مستخدمة سلاح نوع مسدس داخل منزلها ضمن منطقة في ".وأضاف انه "لوجود شكوك ، قام خبير الادلة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادث".