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شكوك بحادثة انتحار فتاة داخل منزلها في بغداد
أمن
2026-08-25 | 04:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
263 شوهد
السومرية نيوز
– امني
افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق في حادثة انتحار فتاة داخل منزلها ببغداد.
وقال المصدر لـ
السومرية نيوز
، ان "فتاة تولد 2011 أقدمت على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسها مستخدمة سلاح نوع مسدس داخل منزلها ضمن منطقة
البياع
في
بغداد
".
وأضاف انه "لوجود شكوك ، قام خبير الادلة بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادث".
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