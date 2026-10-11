يقرضونهم بالربا ثم يساومونهم على أعضائهم.. سقوط شبكة إجرامية في بغداد

وذكرت الوكالة، في بيان، أن مفارز مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد/الرصافة، وبإشراف مباشر من وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، نفذت العملية بعد رصد معلومات عن نشاط شبكة تستهدف المواطنين من ذوي الدخل المحدود، من خلال إغرائهم بقروض وسلف ربوية وفرض شروط تعجيزية عليهم.وأضافت أن أفراد الشبكة كانوا يساومون الضحايا على بيع أعضائهم البشرية، وتحديداً الكلى، مقابل تسديد الديون المتراكمة عليهم.وأشارت الوكالة إلى أن فريق عمل استخبارياً مختصاً تمكن من إلقاء القبض على المتهمين الأربعة بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، وضبط هواتف وسجلات بحوزتهم، قالت إنها توثق تعاملاتهم الربوية ومساوماتهم للضحايا.وأكدت الوكالة استمرار عملياتها لملاحقة شبكات الجريمة المنظمة ومحاسبة المتورطين في استغلال المواطنين وظروفهم المعيشية.