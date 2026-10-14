الدفاع تكشف ملابسات استشهاد ضابط ومنتسب بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

وذكرت الوزارة في بيان أن الشهيدين ارتقيا أثناء تأديتهما واجب تفتيش موقع الضربة الجوية التي استهدفت مضافة لخلايا الإرهاب في ، ضمن قاطع مسؤولية فرقة المشاة الحادية عشرة.واستذكرت الوزارة ما قدمه الشهيدان من عطاء وتضحيات في سبيل أداء واجبهما الوطني، مؤكدة أن "دماء الشهداء الأبطال ستبقى أمانة في أعناق أبناء قواتنا المسلحة، ودافعاً راسخاً لمواصلة أداء الواجب بعزيمة لا تلين، وملاحقة فلول الإرهاب أينما وجدت، وتجفيف منابعها، ومنعها من تهديد أمن الوطن واستقراره، حتى القضاء على ما تبقى من أوكارها، وترسيخ الأمن في ربوع عراقنا العزيز".وتقدمت الوزارة بالتعازي إلى ذوي الشهيدين ورفاقهما، سائلةً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته.