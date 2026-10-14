تركيا تعلن مقتل أحد جنودها في حادث إطلاق نار شمالي العراق

وفي بيان نشرته عبر منصة "إكس"، أفادت الوزارة بإصابة الجندي، الذي كان يؤدي مهامه في منطقة العملية، بجروح جراء إطلاق النار، مشيرة إلى فشل المحاولات الطبية في إنقاذ حياته.ونقل البيان عن التركي قوله: "وعلى الرغم من كافة التدخلات الطبية لم نتمكن من إنقاذه، واستشهد بتاريخ 14 تشرين الأول/ أكتوبر 2026، باسمي وباسم منسوبي الوطنية، وأقدم خالص العزاء وأتمنى الصبر لعائلته المفجوعة وأمتنا النبيلة".ولم يتضمن بيان الوزارة تفاصيل إضافية بشأن ظروف إطلاق النار أو ملابساته، مكتفيا بالإعلان عن إصابة العسكري ووفاته متأثراً بجروحه رغم التدخلات الطبية.ويأتي الحادث في وقت أعلن فيه حزب المنحل، قبل أيام، سحب جميع عناصره المسلحة من الأراضي التركية والمناطق القريبة من الحدود، في إطار مساعيه لإنهاء الكفاح المسلح ضد والانتقال إلى العمل السياسي.وتُعد عملية "المخلب-القفل" إحدى العمليات العسكرية التركية في شمال ، وتستهدف عناصر الكردستاني في إطار الصراع الكردي التركي، الذي يبدو أنه وصل إلى نهايته مع الاتفاق على الحل السلمي.وكانت القوات التركية قد أطلقت العملية عام 2022، بمشاركة والبرية، لاستهداف عناصر الحزب في شمال العراق.وجاءت هذه الخطوة بعد أربع عمليات عسكرية سابقة تحت اسم "المخلب"، نفذتها تركيا في المنطقة منذ أيار/ مايو 2019.وتركزت الأهداف الرئيسية للعملية على تطهير منطقة "زاب" من مقاتلي حزب العمال الكردستاني، واستكمال إقامة منطقة عازلة على الحدود، بما يحول دون تسلل المقاتلين من شمال العراق إلى الأراضي التركية.