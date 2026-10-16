وزير الداخلية: سنضاعف الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون

وقال في بيان ورد لـ ، "أتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس ، القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس ونائبيه، وأعضاء المجلس، ممثلي الشعب، على ثقتهم الغالية التي أعتزّ بها، وأعدّها مسؤولية وطنية جسيمة وأمانة عظيمة تستوجب العمل بتفانٍ وإخلاص".واضاف ان "قيادة تمثّل تكليفاً وطنياً كبيراً يتطلّب مضاعفة الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، وحماية المواطنين وصون حقوقهم وحرياتهم، والعمل على تطوير المؤسسة الأمنية والارتقاء بأدائها بما يلبّي تطلّعات شعبنا الأبيّ".وتابع "نسأل الله تعالى التوفيق والسداد في أداء هذه المسؤولية، وأن نكون عند حسن ظن شعبنا وبلدنا وقوانا الوطنية، وأن تبقى مصلحة وأمنه واستقراره فوق كل اعتبار".