بغداد.. القبض على ضابط برتبة رائد متهم بقتل امرأة في حي الجهاد

وقال المصدر لـ ، إن "قوة أمنية تمكنت، بعد المتابعة ونصب كمين محكم، من القبض على الضابط، على خلفية حادثة قتل امرأة في منطقة بتاريخ 11 آذار 2026".وأضاف أن "المتهم أُودع التوقيف لاستكمال الإجراءات الأصولية بحقه".