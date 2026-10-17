الكشف عن تفاصيل جريمة قتل داخل منزل في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "من خلال إجرام ، وبإسناد قسم شرطة القدس ومركز شرطة ومفارز الاستخبارات، تم كشف ملابسات جريمة قتل وقعت داخل أحد الدور في احدى مناطق جانب بعد ورود إخبار عن حادث إطلاق نار أسفر عن وفاة شخصين".وأضافت انه "تم تشكيل فريق عمل، وبعد متابعة ميدانية دقيقة وجمع المعلومات، تمكنت المفارز من تحديد هوية المتهمين وإلقاء القبض عليهم بوقت قياسي، والبالغ عددهم ستة متهمين"، موضحة انه "تم ضبط ثلاثة مسدسات استخدمت في ".وأشار الى "إيداعهم التوقيف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".