إجراءات تجاه المعتدين في مستشفى بميسان

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " القت القبض على ستة أشخاص من ذوي أحد المراجعين لقيامهم بالاعتداء داخل ، إثر مشاجرة بالأيدي مع عدد من أفراد الكادر الطبي والمفرزة الأمنية المكلفة بحماية المستشفى".وأوضحت أنه "فور وقوع الحادث، جرى تشكيل قوة أمنية مشتركة والتوجه إلى مكان الحادث، حيث تمكنت القوة من القبض على المتهمين والسيطرة على الموقف وإعادة ضبط الأمن داخل المستشفى".وأضافت أن "الإجراءات القانونية اللازمة اتُّخذت بحق المتهمين، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة"، مؤكدةً "استمرار جهودها في حماية وتأمين بيئة آمنة للكوادر الطبية والمواطنين".