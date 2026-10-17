الحشد بشأن انفجار بغداد: كان نتيجة خلل داخلي

أعلن ، مساء السبت، أن الانفجار الذي وقع في أحد مقاره في كان نتيجة خلل داخلي.

وقال الحشد في توضيح جديد، إن "التحقيقات الاولية للأدلة الجنائية التابعة لوزارة الداخلية تشير أن الانفجار الذي حصل في احد مقار كان نتيجة خلل داخلي". وأضاف "ليس هنالك اي مؤشر على حصول استهداف خارجي". وكانت هيئة أعلنت، اليوم السبت، عن انفحار كدس عتاد تالف شرق القناة في .