مقتل شخص بإطلاق نار غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بمقتل شخص بإطلاق نار من قبل مقر أمني غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شخصا يعمل سائق ستوتة في السكراب قتل نتيجة تعرضه لاطلاق نار من قبل مقر أمني اثناء محاولته دخول موقع تابع لمعمل الحديد والصلب في والسلام ضمن قضاء ابي غريب".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية نقلت الجثة الى الطب العدلي".