مصدر أمني يكشف ما حدث في "الزعفرانية": لا وجود لمحاولة اختطاف

كشف مصدر أمني، مساء السبت، ما حدث في منطقة "الزعفرانية" جنوب شرقي ، نافيا وجود محاولة اختطاف.​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "ما حصل في هو قيام احد المتجاوزين بطلب مبلغ من المستثمر لغرض اخلاء القطعة المتجاوز عليها، وتم رمي المستثمر مع القوة الامنية بالحجار الامر الذي دفع القوة الامنية باطلاق النار في ".

وأضاف المصدر أن "الحديث عن محاولة اختطاف مستثمر او مدير غير صحيح".