مقتل شخص بإطلاق نار في البصرة

أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص بإطلاق نار في .



وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شخصا قتل في منطقة التابعة لقضاء بعد تعرضه لاطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة بدون لوحات".

وأضاف المصدر أن " باشرت بالبحث عن الجناة".