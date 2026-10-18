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مواجهة مسلحة في المياه الإقليمية تنتهي باعتقال 3 تجار مخدرات (فيديو)
أمن
2026-10-18 | 05:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
314 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت المديرية العامة
لشؤون
المخدرات
، اليوم الاحد، إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أجانب بتجارة المخدرات الدولية، خلال عملية أمنية شهدت تبادلاً لإطلاق النار في المياه الإقليمية، وأسفرت عن ضبط 30 كيلوغراماً من المواد المخدرة.
وذكرت المديرية أن مفارز العمليات الاستخبارية وقسم التحقيقات الخاصة نفذت العملية، بالتعاون مع
قيادة القوات البحرية
ومديرية الاستخبارات البحرية، بعد يومين من الرصد والمتابعة.
وأضافت أن المواجهة المسلحة أسفرت عن إصابة أحد المتهمين، فيما أقدم المتهمون على رمي المواد المخدرة في المياه في محاولة للتخلص منها وطمس معالم الجريمة.
وأشارت إلى أن التحقيق مع أحد المتهمين داخل الزورق قاد إلى تحديد موقع المواد المخدرة التي أُلقيت في البحر، وانتشالها وضبطها، بوزن بلغ 30 كيلوغراماً.
وأكدت المديرية استمرار عمليات ملاحقة شبكات التهريب وتجار
المخدرات
، مشددة على أن جهودها الأمنية تشمل مختلف المسارات التي قد تستغلها تلك الشبكات، بما فيها المياه الإقليمية.
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