مواجهة مسلحة في المياه الإقليمية تنتهي باعتقال 3 تجار مخدرات (فيديو)

وذكرت المديرية أن مفارز العمليات الاستخبارية وقسم التحقيقات الخاصة نفذت العملية، بالتعاون مع ومديرية الاستخبارات البحرية، بعد يومين من الرصد والمتابعة.وأضافت أن المواجهة المسلحة أسفرت عن إصابة أحد المتهمين، فيما أقدم المتهمون على رمي المواد المخدرة في المياه في محاولة للتخلص منها وطمس معالم الجريمة.وأشارت إلى أن التحقيق مع أحد المتهمين داخل الزورق قاد إلى تحديد موقع المواد المخدرة التي أُلقيت في البحر، وانتشالها وضبطها، بوزن بلغ 30 كيلوغراماً.وأكدت المديرية استمرار عمليات ملاحقة شبكات التهريب وتجار ، مشددة على أن جهودها الأمنية تشمل مختلف المسارات التي قد تستغلها تلك الشبكات، بما فيها المياه الإقليمية.