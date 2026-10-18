استهداف منزل مهندس برمانة يدوية جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتعرض منزل مهندس يعمل في للاستهداف يدوية جنوبي .

وقال المصدر في حديث لـ ، "استهداف منزل مهندس يعمل في وزارة الداخلية/ يدوية انفجرت في حديقة منزله ضمن حي في منطقة الدورة دون اصابات تذكر".

وأشار المصدر الى "التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة".