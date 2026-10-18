اعتقال 18 شخصاً بعد مشاجرة كبيرة في بغداد

أعلنت ، مساء الأحد، عن اعتقال 18 شخصاً بعد مشاجرة كبيرة جنوبي .

وقالت الوزارة في بيان، "تمكنت مفارز ، بالتنسيق مع قاطع نجدة ومركز شرطة الجنوبي، من السيطرة على مشاجرة كبيرة اندلعت في منطقة ضمن ناحية الرشيد، وأسفرت عن إصابة أحد المشاركين، مع استخدام آلات جارحة خلال المشاجرة".

وأضاف البيان "على الفور، تم تشكيل فريق عمل والتوجه إلى محل الحادث، حيث تمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، البالغ عددهم 18 متهماً، بواقع 6 متهمين من الطرف الأول و12 متهماً من الطرف الثاني، فضلاً عن ضبط مسدس بحوزة أحد المتهمين".



ولفت البيان الى أنه "جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق جميع المتهمين، وإيداعهم التوقيف في مركز شرطة الرشيد الجنوبي، لاستكمال التحقيقات اللازمة".