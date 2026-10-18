وزير الداخلية يعلن بدء موسم جديد لوكالة الاستخبارات

، عن بدء موسم جديد لوكالة الاستخبارات، مشيرا الى ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب الاستخباري.

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وقالت الوزارة في بيان، "أجرى زيارة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اطّلع خلالها على أبرز المنجزات المتحققة، واستمع إلى عرض موجز عن طبيعة عمل الوكالة وأهم التحديات والتهديدات التي تواجهها".

وأكد "ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب الاستخباري بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع"، موجهاً بإعداد دراسة متخصصة للاطلاع على أحدث المناهج والتجارب العالمية في التدريب الاستخباري، والاستفادة منها في تطوير القدرات المهنية والفنية للملاكات العاملة في الوكالة.



وشدد على أن "بدأ موسم جديد لوكالة الاستخبارات يمثل توجهاً نحو مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، تقوم على رفع الكفاءة وتعزيز القدرات الاستخبارية ومواكبة التطورات في أساليب العمل الأمني".



كما أكد "أهمية استكمال العجز في مفاصل الوكالة ومعالجة النواقص، وصولاً إلى التكامل في الأداء، وتعزيز التنسيق بين تشكيلاتها، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وتنفيذ المهام بكفاءة".