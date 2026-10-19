احباط محاولة لتهريب البنزين في ديالى

وذكرت المديرية في بيان، أن مفارز والأمن في فرقة المشاة الأولى، وبالتنسيق مع القوات الأمنية الأخرى في المحافظة، تمكنت من ضبط العجلة المحمّلة بحاويات مختلفة السعات من مادة البنزين، عقب عملية مراقبة ميدانية.وأضافت أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على السائق، وتسليم المتهم والعجلة والمواد المضبوطة أصولياً، بموجب محضر ضبط، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.وأكدت المديرية مواصلة جهودها الميدانية والاستخبارية لملاحقة المتورطين بعمليات التهريب وإحباط محاولاتهم، حفاظاً على المال العام ومنع استغلال الموارد الوطنية بطرق غير قانونية.