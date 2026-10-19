السجن 15 عاماً بحق أفراد عصابة "أبو جاكوج"

وذكر مصدر قضائي، أن الحكم جاء بعد إدانة أفراد العصابة بالجرائم المنسوبة إليهم، فيما كانت مديرية مكافحة إجرام ، قسم ، قد تمكنت في وقت سابق من الإطاحة بهم عقب عمليات متابعة ومراقبة لتحركاتهم.وأضاف أن إجراءات التحقيق استُكملت بحق المتهمين قبل إحالتهم إلى القضاء، الذي أصدر حكمه بالسجن لمدة 15 عاماً بحقهم.