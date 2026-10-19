ضبط 50 كغم من الكبتاغون واعتقال تاجر مخدرات في إقليم كردستان

وذكرت المديرية أن العملية نُفذت بالتعاون والتنسيق الاستخباري بين الجانبين، ضمن الجهود الرامية إلى ملاحقة المتورطين في تجارة وإحباط أنشطتهم.وأكدت أن التنسيق المشترك بين يمثل ركيزة أساسية في مواجهة تجارة المخدرات والحد من انتشارها وحماية المجتمع من مخاطرها.