الإطاحة بأربعة موظفين متهمين بالتلاعب بالعقارات في الديوانية

وذكر الجهاز في بيان، أن العملية نُفذت بعد صدور أوامر قضائية أصولية، وأسفرت عن ضبط وثائق رسمية ومحاضر كشف وأوراق تتعلق بالإقرارات والتمليك، فضلاً عن خرائط رسمية.وأضاف أن التحقيقات الأولية أسفرت عن تحديد 30 شخصاً آخر صدرت بحقهم أوامر قبض وفق مواد قانونية مختلفة، مبيناً أن القوات الأمنية ألقت القبض على أغلبهم، فيما تتواصل الجهود لملاحقة بقية المطلوبين.وأكد الجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوفين وفقاً للقانون.