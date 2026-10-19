الدفاع تُلزم منتسبيها باستحصال موافقة الوزير قبل مراجعة السفارات

وذكر الناطق الإعلامي لوزارة الدفاع، اللواء قوات خاصة ، في بيان ورد إلى ، أن " وجّه بعدم مراجعة منتسبي الوزارة من الضباط والمراتب والموظفين المدنيين للسفارات لأي سبب كان، إلا بعد استحصال موافقته المسبقة".وأضاف البيان أن التوجيه شدّد على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق المخالفين.