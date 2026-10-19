مقتل مطلوب وإصابة ضابط وخمسة منتسبين خلال واجب أمني في البصرة

أعلنت ، مساء الاثنين، عن مقتل مطلوب وإصابة ضابط وخمسة منتسبين خلال واجب أمني.

وقالت الشرطة في بيان، "أثناء تنفيذ مفارز والمؤثرات العقلية في واجباً أمنياً للإطاحة بأحد مروّجي المواد المخدرة، وبعد محاصرته، أقدم المتهم على سحب رمانة يدوية كانت بحوزته، وأثناء التفاوض معه قام بتفجيرها".

وأضاف البيان أن التفجير "أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وخمسة منتسبين".