مصرع امرأتين بحادث دهس وانتحار شاب في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "امرأتين لقيتا مصرعهما نتيجة تعرضهما لحادث دهس من قبل عجلة كان يقودها سائق بسرعة عالية ومن دون انتباه، ضمن منطقة كيلو 29 في ناحية اللطيفية جنوبي ".وأضاف أن "الجثتين نُقلتا إلى دائرة الطب العدلي، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على سائق العجلة المتسبب بالحادث".وفي حادث منفصل، أشار المصدر إلى "تسجيل حالة انتحار لشاب من مواليد عام 2004، داخل منزله في التابع لمنطقة الدورة جنوبي العاصمة".وأوضح أن "الشاب عُثر عليه مشنوقاً باستخدام قطعة قماش (شال) معلّقة في سقف غرفته، مبيناً أن الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادثة".