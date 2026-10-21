حقيقة نشر أوكرانيا طائرات مسيرة في العراق

وقالت السفارة في بيان تابعته ، ان "الحديث عن نشر أوكرانيا للطائرات المسيّرة وآلاف الطائرات المسيّرة في إقليم ، هي ادعاءات عارية تماماً عن ، وتمثّل تضليلاً متعمّداً".وأضافت ان "أوكرانيا لم تنشر أي طائرات مسيّرة أو وحدات للطائرات المسيّرة أو أفراد مرتبطين بها، لا في ولا في أي مكان آخر من "، موضحة ان "أوكرانيا تحترم سيادة جمهورية العراق ووحدة أراضيها، وتعتزّ بعلاقات الصداقة التي تربطها بحكومة جمهورية العراق وحكومة إقليم ".ودعت السفارة وسائل الإعلام إلى "تحرّي الدقة والامتناع عن تداول الادعاءات غير المؤكدة".