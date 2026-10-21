وسائل إعلام: 4 صواريخ تسقط في أربيل

نيوز- امني

ذكرت وسائل اعلامية، اليوم الاربعاء، ان 4 صواريخ سقطت في .

وقالت الجزيرة في خبر تابعته ، ان "4 صواريخ تستهدف مقر حزب حرية الإيراني المعارض في شرق بكردستان ".