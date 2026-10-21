ضبط 600 ألف حبة كبتاجون واعتقال تاجرين في خانقين

وذكرت المديرية في بيان أن العملية نفذتها مفارز مديرية شؤون مخدرات ، بالتنسيق مع مديرية شؤون مخدرات ، عقب جهد استخباري ومتابعة متواصلة لتحركات المتهمين ونشاطهما.وأضافت أن العملية أسفرت عن القبض على المتهمين بالجرم المشهود وضبط الشحنة المخدرة قبل تهريبها عبر الحدود، وإحباط مخطط للاتجار الدولي بالمواد المخدرة.وأكدت المديرية استمرار جهودها في ملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات وإحباط مخططاتها، وتجفيف منابعها والتصدي لشبكات التهريب العابرة للحدود، بدعم وغطاء قانوني من القضاء العراقي.