مصدر: الشرطة الاتحادية تتسلم مهام القوة الماسكة في جنوب بغداد

وسبق أن تحركت لتسلم المهام الأمنية في ناحية اللطيفية، بدلاً من قطعات الفرقة 17 في الجيش العراقي، التي انتقلت لتسلم المهام الأمنية في .وتأتي هذه التحركات ضمن تغييرات في توزيع المهام الأمنية بين قطعات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، شملت مناطق في محافظة وناحية اللطيفية جنوبي ، وفقاً للمصدر.