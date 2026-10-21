النجباء بشأن ملف السلاح: لا تسليم لا نزع ولا حصر

وقال ، في بيان، إن "بعد ان تداولت بعض وسائل الإعلام اخبارا عارية عن ننوه للآتي: نؤكد بأن قرارنا ثابت ولم يتغير بخصوص استمرارنا بعدم المشاركة في العملية السياسية، لنبقى مع ابناء شعبنا وبينهم نعيش آلامهم وهمومهم ونسعى بأن نكون صوتهم الـــعــــالي بالحق الذي لا يخشى في الله لومة لائم".وأضاف: "كذلك نؤكد فيما يخص السلاح المقدس للمقاومة أنه لا يوجد في مصطلحاتنا وأدبياتنا ما يسمى ( حصر - تسليم - نزع)".وأتم: "وتبقى أسمى أمنياتنا في أن نصبح في يوم ما عراقاً مزدهراً مكتمل السيادة وخاليا من الفساد ينعم أهله بالأمن والعيش الكريم".