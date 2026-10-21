القبض على شبكة إجرامية انتحل عناصرها صفة شخصيات أمنية وقضائية رفيعة

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ ، ان "معلومات استخبارية توفرت تفيد بوجود شبكة إجرامية تقوم بانتحال صفة شخصيات رفيعة في الدولة من خلال الاتصال بالمسؤولين لإكمال قضايا تعود عليهم بمنافع مادية".وأضافت انه "بإشراف وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تم تشكيل فريق عمل استخباري فني مختص، عمل على جمع المعلومات ومقاطعتها وتحليلها، ومن خلال المراقبة والمتابعة المستمرة من قبل خلية الاستخبارية أثمرت تلك الجهود بإلقاء القبض على جميع افراد الشبكة وكذلك رأس الشبكة المتهم الرئيسي".وتابعت ان "أقوالهم دونت واعترفوا صراحةً بقيامهم بانتحال صفات لشخصيات حكومية مهمة ورفيعة المستوى والاتصال بجهات حكومية وأمنية ووزارات عديدة ومسؤولين وشخصيات مهمة لتسهيل وإنجاز قضايا مختلفة لقاء مبالغ مالية كبيرة وصُدقت أقوالهم قضائياً".