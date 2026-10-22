"إسرائيل" تروّج لرواية مشاركة مقاتل من الحشد مع الحوثيين.. ما لغز وفاة اللامي؟

وذكرت قناة "كان" العبرية، في تقرير تناول احتمال انخراط أطراف عراقية في المشهد العسكري اليمني، أن الملازم الأول أحمد ، المنسوب إلى في ، استشهد خلال مشاركته في المعارك على جبهة تعز جنوب غربي ، وفقاً لما نقلته عن مصادر يمنية وعربية وغربية.واستند التقرير إلى مراسم تشييع اللامي في وبيان نعي وصف وفاته بـ"الحادث المؤسف"، في حين تحدثت حسابات مقربة من الحشد الشعبي عن وفاته إثر حادث سير داخل ، بحسب ما أورده التقرير، الذي أشار إلى عدم ورود تفاصيل بشأن مكان الوفاة وملابساتها في البيان المتداول.كما نقلت القناة عن مصادر يمنية غير رسمية أن جثمان اللامي بقي في في قبل نقله إلى العراق ودفنه، مستندةً إلى معلومات قالت إنها جُمعت من مصادر استخباراتية مفتوحة تتبعت تحركاته بين البلدين.ولم يقدم التقرير، وفق المعلومات الواردة فيه، دليلاً مستقلاً وحاسماً يثبت مشاركة اللامي في القتال داخل اليمن، ما يجعل الرواية المتعلقة بمكان وفاته وطبيعة نشاطه العسكري المزعوم بحاجة إلى تحقق مستقل.وفي سياق استعراض ما وصفته بمؤشرات على التعاون العسكري بين أطراف مسلحة في العراق واليمن، أشار التقرير إلى تصريحات سابقة نُسبت إلى زعيم كتائب العراقية، تحدث فيها عام 2018 عن استعداده لإرسال مقاتلين إلى اليمن للقتال إلى جانب الحوثيين، وهي تصريحات قالت تقارير إعلامية إن زعيم الجماعة رد عليها بالشكر.كما استشهد التقرير بما نُسب إلى تقارير دولية بشأن تلقي مقاتلين حوثيين تدريبات في ولبنان والعراق بمساعدة متخصصين عراقيين، فضلاً عن تقارير بحثية تناولت وجود صلات بين الحوثيين وأطراف مسلحة في العراق.وتطرق التقرير أيضاً إلى القيادي في اللبناني هيثم علي الطبطبائي، مستنداً إلى تقارير إعلامية تحدثت عن اضطلاعه بمهمات عسكرية وتدريبية في اليمن لصالح الحوثيين، قبل استشهاده في في تشرين الثاني 2025.وربط التقرير بين المزاعم المتعلقة باللامي وما أورده بشأن الطبطبائي، مثيراً تساؤلات عن احتمال وجود أدوار عسكرية لأفراد أو فصائل عراقية في اليمن، وعن دوافع جماعة "الحوثي" للاستعانة بمقاتلين من خارج البلاد، ولا سيما في جبهة تعز.كما طرح احتمال تقارب أطراف مسلحة عراقية ويمنية في مواقفها السياسية والأيديولوجية، مشيراً إلى ما وصفه بتوافق الطرفين في العمل بما يخدم إيران وتقاطع مصالحهما في المنطقة. غير أن هذه الطروحات تبقى ضمن "التقرير الإسرائيلي"، ولا تثبت بحد ذاتها مشاركة اللامي في القتال أو وجود مقاتلين عراقيين ضمن جبهة تعز.وتبقى المزاعم المتعلقة بمشاركة منتسبين من الحشد الشعبي في معارك اليمن، وكذلك ملابسات وفاة اللامي ومكان وفاته، بحاجة إلى تأكيد من مصادر رسمية مستقلة، في ظل اعتماد الرواية المتداولة على تقارير إعلامية ومصادر غير رسمية.