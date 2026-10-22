إصابة منتسب في الداخلية بطلق ناري ومحاولة انتحار رجل في بغداد

– أمن



أُصيب منتسب في ، اليوم الخميس، بطلق ناري في منطقة الرقبة، إثر إطلاق النار على نفسه أثناء ضمن قاطع حماية المنشآت في لتجارة السيارات، بمنطقة الكرغولية في ، فيما وصفت حالته الصحية بغير المستقرة.





وفي حادث منفصل، أقدم رجل من مواليد عام 1986 على محاولة الانتحار شنقاً باستخدام قطعة قماش معلقة في سقف منزله ضمن ، وفق المعلومات الأولية، بسبب ضغوط نفسية بحسب إفادته.



وجرى نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالته الصحية بالمستقرة.

وفي حادث منفصل، أقدم رجل من مواليد عام 1986 على محاولة الانتحار شنقاً باستخدام قطعة قماش معلقة في سقف منزله ضمن ، وفق المعلومات الأولية، بسبب ضغوط نفسية بحسب إفادته.وجرى نقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما وُصفت حالته الصحية بالمستقرة.