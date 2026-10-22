الاستخبارات العسكرية تعتقل إرهابيين اثنين في بغداد

– أمن



أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4/1) من ، في عمليتين منفصلتين شمالي وجنوبي العاصمة .

وذكرت المديرية في بيان أن عملية القبض نُفذت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، من قبل مفارز قسمي الاستخبارات والأمن لفرقتي المشاة السادسة والسابعة عشرة.



وأضافت أن المتهمين سُلّما إلى الجهات المختصة أصولياً، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.