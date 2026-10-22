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إصابة منتسب خلال تحرير عائلة احتجزها تاجر مخدرات في بغداد
أمن
2026-10-22 | 08:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
223 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الخميس، إصابة منتسب في
الشرطة الاتحادية
خلال عملية أمنية لتحرير عائلة احتجزها متهم بتجارة
المخدرات
داخل منزله في منطقة النهروان شرقي العاصمة
بغداد
.
وذكرت الوزارة أن قوة أمنية مشتركة من
الشرطة الاتحادية
والشرطة المحلية توجهت إلى محل إقامة المتهم، استناداً إلى موافقات قضائية وقرار صادر عن
قاضي التحقيق
، بعد شكوى تقدم بها والد المتهم، المطلوب وفق أحكام المادة 431 من قانون العقوبات.
وأضافت أن المتهم أقدم، لدى وصول القوة الأمنية وتطويق المكان، على احتجاز أفراد عائلته داخل المنزل وإطلاق النار باتجاه القوة المكلفة بالواجب.
وأشارت الوزارة إلى أن القوات الأمنية تعاملت مع الموقف لتأمين سلامة أفراد العائلة، ما أسفر عن إصابة أحد منتسبي الشرطة الاتحادية، فيما أقدم المتهم، بعد تضييق الخناق عليه، على إطلاق النار على نفسه، ونُقل إلى المستشفى.
وأكدت الداخلية أن الموقف سيطرت عليه القوات الأمنية بالكامل، مشيرة إلى أنها ستوافي الرأي العام بالتفاصيل حال توفرها.
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