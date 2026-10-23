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بمساعدة العراق.. تنفيذ عملية امنية في الامارات
أمن
2026-10-23 | 04:18
Alsumaria Tv
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507 شوهد
السومرية
نيوز- امني
أعلنت
وزارة الداخلية
، اليوم الجمعة، عن ضبط (200) ألف حبة
كبتاجون
والقبض على المتورطين بالتنسيق مع
الامارات
.
وقالت الوزارة في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، "في ضربة أمنية جديدة لشبكات تجارة
المخدرات
العابرة للحدود، وبمعلومة استخبارية عراقية دقيقة، نجحت
المديرية العامة
لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتنسيق والتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في
دولة الإمارات العربية المتحدة
الشقيقة، من ضبط (200,000) حبة من الكبتاجون المخدرة، وإلقاء القبض على المتورطين بهذه القضية في دولة الإمارات العربية المتحدة".
واضافت ان "هذه العملية جاءت ثمرةً لجهود المديرية العامة، الذي عملت على جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها وتبادلها مع الجهاز النظير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصولًا إلى وضع خطة أمنية مشتركة ومتابعة تنفيذها ، بما أسهم في إحباط هذه العملية ضبط الشحنة وإلقاء القبض على المتهمين".
واكدت ان "هذه العملية تعكس مستوى الفاعلية المتقدمة في التنسيق الأمني والاستخباري الدولي، وقدرة الأجهزة المختصة على تحويل المعلومات الدقيقة إلى إجراءات استباقية تلاحق شبكات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، وتحاصر تحركاتها وتقطع مساراتها قبل بلوغ أهدافها"، لافتة اﻟﻰ ان "مواجهة آفة المخدرات لم تعد شأنًا محليًا، بل معركة أمنية تتطلب شراكة دولية متكاملة تتجاوز الحدود، وأن تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة المختصة يمثلان ركيزة أساسية في تعقب الشبكات الإجرامية، وإحباط مخططاتها، وتجفيف منابع التهريب والاتجار بالمخدرات".
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