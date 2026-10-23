بمساعدة العراق.. تنفيذ عملية امنية في الامارات

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، "في ضربة أمنية جديدة لشبكات تجارة العابرة للحدود، وبمعلومة استخبارية عراقية دقيقة، نجحت لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، بالتنسيق والتعاون مع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في الشقيقة، من ضبط (200,000) حبة من الكبتاجون المخدرة، وإلقاء القبض على المتورطين بهذه القضية في دولة الإمارات العربية المتحدة".واضافت ان "هذه العملية جاءت ثمرةً لجهود المديرية العامة، الذي عملت على جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها وتبادلها مع الجهاز النظير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وصولًا إلى وضع خطة أمنية مشتركة ومتابعة تنفيذها ، بما أسهم في إحباط هذه العملية ضبط الشحنة وإلقاء القبض على المتهمين".واكدت ان "هذه العملية تعكس مستوى الفاعلية المتقدمة في التنسيق الأمني والاستخباري الدولي، وقدرة الأجهزة المختصة على تحويل المعلومات الدقيقة إلى إجراءات استباقية تلاحق شبكات الاتجار بالمخدرات العابرة للحدود، وتحاصر تحركاتها وتقطع مساراتها قبل بلوغ أهدافها"، لافتة اﻟﻰ ان "مواجهة آفة المخدرات لم تعد شأنًا محليًا، بل معركة أمنية تتطلب شراكة دولية متكاملة تتجاوز الحدود، وأن تبادل المعلومات والتنسيق بين الأجهزة المختصة يمثلان ركيزة أساسية في تعقب الشبكات الإجرامية، وإحباط مخططاتها، وتجفيف منابع التهريب والاتجار بالمخدرات".