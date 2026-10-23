وزير الداخلية يصدر توجيها يخص التعامل مع المواطنين

وقالت في بيان ورد لـ ، ان " اجرى زيارة تفقدية إلى مقر الوكالة في ساعة متأخرة من الليل، اطلع فيها على تقارير مفصلة بشأن نسب الإنجاز، والتحديات الميدانية التي تواجه سير العمل، ومستويات التنسيق والتكامل بين مختلف التشكيلات والجهات المعنية".واكد ان "العمل الأمني يدخل حقبة جديدة تتطلب تقديم الدعم الكامل لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وقياداتها في المحافظات كافة؛ لتعزيز فاعلية المنظومة الأمنية والارتقاء بمستوى الخدمات التي تلامس الاحتياجات اليومية للمواطنين".وشدد على أن "العمل الشرطوي لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يتداخل بشكل وثيق مع القضايا الاجتماعية للمواطنين"، موجهاً "بإعطاء أولوية قصوى لحسن التعامل والتفاعل الإيجابي معهم وفق السياقات الرسمية".واكد أن "تقديم خدمة عالية الجودة يرتكز على توفير بيئة العمل المناسبة، وتعزيز التكامل المؤسسي، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الإجراءات".