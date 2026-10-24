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احباط محاولة لتهريب المشتقات النفطية في ديالى
أمن
2026-10-24 | 05:21
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
94 شوهد
السومرية
نيوز- محلي
اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، إحباط محاولة لتهريب المشتقات النفطية في
ديالى
.
وذكرت المديرية في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، أنه "تنفيذاً لتوجيهات
وزير الدفاع
نايف مكيف الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن
عبد الأمير رشيد يار الله
وبمتابعة وإشراف مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن
حسن جواد
السيلاوي تمكنت مفارز
قسم الاستخبارات
والأمن في فرقة المشاة الأولى التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبجهد أمني وتنسيق استخباري مشترك من إحباط محاولة لتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلة محملة بمادة الكاز في
محافظة ديالى
".
وتابعت، أن "العملية جاءت بعد متابعة ورصد استخباري ميداني أسفرا عن ضبط العجلة وإلقاء القبض على سائقها"، مشيرة الى انه "جرى تسليم المتهم والعجلة والمواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة، وفق محضر ضبط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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