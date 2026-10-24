احباط محاولة لتهريب المشتقات النفطية في ديالى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أنه "تنفيذاً لتوجيهات نايف مكيف الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول الركن وبمتابعة وإشراف مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن السيلاوي تمكنت مفارز والأمن في فرقة المشاة الأولى التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبجهد أمني وتنسيق استخباري مشترك من إحباط محاولة لتهريب المشتقات النفطية وضبط عجلة محملة بمادة الكاز في ".وتابعت، أن "العملية جاءت بعد متابعة ورصد استخباري ميداني أسفرا عن ضبط العجلة وإلقاء القبض على سائقها"، مشيرة الى انه "جرى تسليم المتهم والعجلة والمواد المضبوطة أصولياً إلى الجهات المختصة، وفق محضر ضبط لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".