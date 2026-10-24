عبر فتحة التهوية.. هروب موقوف بتهمة المخدرات من مركز أمني في ديالى

وقال المصدر لـ ، إن "متهماً موقوفاً في قضية مخدرات هرب من مبنى تابع لمديرية في تقاطع ببعقوبة، عبر فتحة تهوية".وأضاف أن "القوات الأمنية انتشرت في المنطقة، وفتحت تحقيقاً بالحادث للبحث عن الهارب واتخاذ الإجراءات اللازمة".