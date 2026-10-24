في الأنبار.. القبض على متهم بالمخدرات فر من مقر أمني بديالى

وقال المصدر، لـ ، إن قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم في ، بعد تمكنه من الفرار من أحد مقرات في في وقت سابق من اليوم.وتمكن موقوف متهم بقضايا مخدرات، اليوم السبت، (24 تشرين الأول 2026)، من الهروب عبر فتحة تهوية داخل مبنى عند تقاطع في .