قائد شرطة كربلاء يوجّه بفتح إجازة الـ15 يوماً لضباط ومنتسبي القيادة

وذكرت ، في بيان، أن "التوجيه يأتي في إطار الاهتمام بالمنتسبين وتقديراً للجهود التي يبذلونها في أداء واجباتهم الأمنية".وأضافت أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الملاكات الأمنية وتعزيز الروح المعنوية لمنتسبي القيادة، بما يسهم في مواصلة أداء المهام والواجبات الأمنية بكفاءة ومسؤولية.