استهداف مخيم "للمعارضة الإيرانية" بطائرة مسيرة في أربيل

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتعرض مخيم "للمعارضة الإيرانية" للاستهداف بطائرة مسيرة في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "استهداف مخيم كردي ايراني معارض بطائرة مسيرة في ". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.