عمليات بغداد تتخذ إجراءات أمنية لتأمين تظاهرات الغد

وجاء في بيان للقياة، "تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس وتوصيات للقوات المسلحة، شرعت ، بإتخاذ اجراءات امنية تنظيمية لتأمين الحماية للتظاهرات السلمية التي ستنطلق صباح يوم الاحد الموافق ٢٥ تشرين الاول ٢٠٢٦ في وسط العاصمة والحفاظ على أمن وسلامة المتظاهرين".

وتضمنت الاجراءات وفق "إجراء التفتيش الدقيق للأشخاص ضمن مقتربات الطرق المؤدية الى ساحة التحرير بهدف توفير أعلى مستوى من اﻻمن للمتظاهرين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة مع مراعاة مبادئ حقوق الانسان وعدم الاخلال بالنظام العام".



كما تضمنت "عدم غلق الطرق المؤدية الى ساحة التحرير من قبل القطعات الامنية وعند الضرورة تكون بأوامر تصدر من مقر القيادة حصرا، ومنع منعاً باتاً مرور التكاتك والدراجات النارية بكافة انواعها على (سريع _ سريع _ سريع صلاح الدين/الشعلة) والطرق المؤدية إلى ساحة التحرير اعتباراً من الساعة الثانية عشر بعد منتصف هذه الليلة".



ودعت قيادة عمليات المتظاهرين الى "التعاون مع اخوانهم في القوات الأمنية والالتزام بالتعليمات حفاظاً على امنهم وسلامتهم".