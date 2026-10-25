ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن الهجوم جاء ضمن ما وصفته بـ"العمليات الهجومية الاستباقية"، مشيرة إلى أن التقييمات الأولية تحدثت عن أضرار وخسائر مهمة في بنية الجماعة وقدراتها العملياتية، من دون تقديم تفاصيل عن حجم الخسائر البشرية أو المادية.وفي السياق، قالت مصادر أمنية، مساء السبت، إن طائرة مسيّرة محمّلة بالمتفجرات هاجمت معسكراً للمعارضة شمال شرقي .وكانت مصادر أمنية قد أفادت، الأربعاء الماضي، بإطلاق صاروخ على معسكر للمعارضة الكردية الإيرانية شمال شرقي .