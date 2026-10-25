بكمائن استخبارية محكمة.. القبض على إرهابيين اثنين في الأنبار وصلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان أن مفارزها في أقسام الاستخبارات والأمن التابعة لفرقتي المشاة الخامسة والحادية والعشرين نفذت العمليتين استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة، وباستخدام كمائن محكمة.وأضافت أن المتهمين مطلوبان وفق أحكام المادة (4/1) من ، مشيرة إلى تسليمهما إلى الجهات المختصة أصولياً لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.وأكدت المديرية أن العمليتين تأتيان ضمن جهودها الاستخبارية الاستباقية لملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين في مختلف قواطع العمليات.