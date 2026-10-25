العثور على حطام طائرة مسيّرة في المثنى

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن القوة الأمنية ضمت عناصر من قسم شرطة السلمان وفريق معالجة المتفجرات والأدلة الجنائية، بهدف التعامل مع الحطام وإجراء الإجراءات الفنية والأمنية اللازمة في موقع العثور عليه.ولم تتوفر حتى الآن معلومات إضافية بشأن نوع الطائرة المسيّرة أو الجهة التي تعود إليها، فيما يُنتظر استكمال الإجراءات والفحوصات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.