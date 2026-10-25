الأنبار.. القبض على متهمين بالسحر والشعوذة في الخالدية

وذكرت القيادة في بيان، أن "مفارز مركز شرطة تمكنت من القبض على المتهمين بالجرم المشهود، بناءً على توجيهات قائد شرطة المحافظة، اللواء الحقوقي عادل ".وأضافت أن "القوات الأمنية ضبطت بحوزة المتهمين مواد وأدوات متعددة قالت إنها تُستخدم في ممارسة أعمال السحر والشعوذة، مشيرةً إلى توقيفهما وفق أحكام المادة 456 من قانون العقوبات".وأكدت "استمرار جهودها الأمنية لمكافحة هذه الظواهر والحد منها، حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته".