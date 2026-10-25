حملة لمكافحة الخنازير في الانبار

وذكر بيان للقيادة، أن "شرطة اطلقت حملة لمكافحة الخنازير البرية بمنطقة الطاش جنوب بعد ارتفاع أعدادها وتزايد المناشدات لمكافحتها".وتأتي الحملة استجابةً للمطالبات المحلية باتخاذ إجراءات للحد من انتشار الخنازير البرية، ومعالجة المخاوف المرتبطة بوجودها في المنطقة.